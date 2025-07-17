Во время пожара на Московском шоссе в Рязани пострадал мужчина
Пожар случился утром 16 июля. В многоквартирном жилом доме на Московском шоссе загорелась квартира. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадал мужчина 1957 года рождения. Из дома спасли 20 человек, из них 10 детей. В тушении участвовали 15 человек, 5 единиц техники.
Во время пожара на Московском шоссе в Рязани пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пожар случился утром 16 июля. В многоквартирном жилом доме на Московском шоссе загорелась квартира. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Пострадал мужчина 1957 года рождения. Из дома спасли 20 человек, из них 10 детей.
В тушении участвовали 15 человек, 5 единиц техники.