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В Татарстане полиция выстрелила в мужчину при оказании сопротивления

В Татарстане полиция выстрелила в мужчину при оказании сопротивления. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Инцидент случился ночью возле Церкви Казанских святителей. Возле храма стояла подозрительная машина и патруль решил ее проверить, заподозрив, что водитель нетрезв. Инспекторы предложили доставить местного жителя на медосвидетельствование, но он стал кричать, оскорблять правоохранителей, угрожать им, отталкивать и заявлять, что приехал на молитву.

Рядом с дебоширом находилась женщина, она пыталась вмешаться, но упала, когда полицейский отстранил ее. Тогда мужчина рассвирепел и стал защищать свою спутницу.

Инспекторы неоднократно призывали мужчину к порядку, несколько раз предупредили, что при оказании сопротивления будут вынуждены использовать табельное оружие, но уговоры не возымели результата и пришлось произвести выстрел.

После этого правоохранителям удалось задержать водителя, его с огнестрельным ранением госпитализировали.

Видео задержания доступно по ссылке.