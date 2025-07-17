В США заявили о невозможности атаковать Россию так, как это было с Ираном

Согласно материалам Military Watch Magazine, США не смогут повторить сценарий атаки на Россию, аналогичный тем событиям, которые произошли в Иране в конце июня. Об этом пишет NEWS.ru.В случае агрессии против России возможен масштабный ответный удар по континентальной территории Соединенных Штатов, который может быть инициирован с атомных подводных лодок и стратегических бомбардировщиков. Журналисты издания прокомментировали недавние угрозы американского сенатора Линдси Грэма, который заявил о возможности ударов бомбардировщиков B-2 в ответ на невыполнение 50-дневного ультиматума экс-президента Дональда Трампа. Они подчеркнули, что Россия имеет в своем распоряжении широкий арсенал высокотехнологичных средств, включая атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики Ту-160М, способные поражать цели по всему миру. Кроме того, издание отметило, что, несмотря на сложность защиты обширных российских территорий, Россия располагает современными системами ПВО, такими как С-400, которые представляют серьезную угрозу для американских бомбардировщиков. Журналисты предостерегли, что действия Грэма могут создать значительные риски для авиации США и безопасности всей страны. Российский сенатор Сергей Перминов также прокомментировал заявления Грэма, отметив, что их не следует воспринимать всерьез. По его мнению, американский политик просто играет роль «балагура и весельчака».