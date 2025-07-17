В Рязанской области двое подростков на мотоцикле попали в ДТП

ДТП произошло днем 16 июля в поселке Батьки Сасовского округа. 17-летний подросток на мотоцикле Stels не справился с управлением, опрокинул мотоцикл и столкнулся с автомобилем Renault. Пострадали водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

В Рязанской области двое подростков на мотоцикле попали в ДТП. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло днем 16 июля в поселке Батьки Сасовского округа. 17-летний подросток на мотоцикле Stels не справился с управлением, опрокинул мотоцикл и столкнулся с автомобилем Renault.

Пострадали водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.