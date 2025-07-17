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В Рязани появятся новая эколаборатория и стационарные посты для загрязнений
Новые посты разместят по следующим адресам: 1-й Сысоевский проезд; улица Семинарская; улица Октябрьская, дом № 2; улица Дружная, дом № 2; улица Почтовая, дом № 50, корпус 1. Согласно документам, у эколаборатории должен быть как минимум 2024 год выпуска. Станция обеспечит автоматическое измерение: концентраций оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), аммиака (NH3), диоксида серы (SO2), сероводорода (H2S), оксида углерода (CO) в атмосфере; автоматическое измерение концентраций бензола, толуола, этилбензола, м-ксилола, п-ксилола, о-ксилола, хлорбензола, стирола, фенола и диметилбензола; и других веществ.

Для Рязани закупят передвижную эколабораторию и семь стационарных постов для наблюдения за загрязнением воздуха. Общая начальная цена двух тендеров на сайте гозакупок — 68 миллионов рублей.

Согласно документам, у эколаборатории должен быть как минимум 2024 год выпуска. Станция обеспечит автоматическое измерение:

  • концентраций оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), аммиака (NH3), диоксида серы (SO2), сероводорода (H2S), оксида углерода (CO) в атмосфере;
  • автоматическое измерение концентраций бензола, толуола, этилбензола, м-ксилола, п-ксилола, о-ксилола, хлорбензола, стирола, фенола и диметилбензола;
  • измерение концентраций акролеина, изопропилового спирта, м-крезола, о-крезола, п-крезола, метилмеркаптана, ацетальдегида, ацетона, уайт-спирита портативным хроматографом;
  • отбор проб воздуха на фильтры, сорбционные трубки и химические поглотители для последующего анализа в лаборатории;
  • автоматическое измерение метеорологических параметров: температуры, влажности, давления и скорости ветра;
  • сбор и обработку данных с их последующей визуализацией и передачей на удаленный экологический сервер.

Также закупят семь новых стационарных постов с измерительным оборудованием. Посты предназначены для автонаблюдения за загрязнением атмосферы по оксиду углерода и метеорологическим параметрам. Полученные данные будут автоматически обрабатываться, храниться, визуализироваться и передаваться на удаленный экологический сервер.

Новые посты разместят по следующим адресам:

  • 1-й Сысоевский проезд;
  • улица Семинарская;
  • улица Октябрьская, дом № 2;
  • улица Дружная, дом № 2;
  • улица Почтовая, дом № 50, корпус 1.