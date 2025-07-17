Участок рядом с Комсомольским парком в Рязани намерены застроить многоэтажками

Согласно документу, на улице Новаторов дом № 9а по обращению индивидуального предпринимателя Демидовой М. В. запланировали изменить зонирование с зоны промышленных предприятий и коммунально-складских предприятий на зону застройки многоэтажными жилыми домами. Публичные слушания пройдут 31 июля на улице Введенской, дом № 107, кабинет 219.

Земельный участок рядом с Комсомольским парком на улице Новаторов № 9а намерены застроить многоэтажными домами. Соответствующий документ о проведении публичных слушаний опубликовали на сайте мэрии Рязани.

Согласно документу, на улице Новаторов дом № 9а по обращению индивидуального предпринимателя Демидовой М. В. запланировали изменить зонирование с зоны промышленных предприятий и коммунально-складских предприятий на зону застройки многоэтажными жилыми домами.

Площадь участка — 12 тысяч квадратных метров. На кадастровой карте также указано разрешенное использование — стоянки транспорта общего пользования.

Публичные слушания пройдут 31 июля на улице Введенской, дом № 107, кабинет 219.