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Участие Японии в военных учениях США вызывает обеспокоенность Москвы
Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с участием Воздушных сил самообороны Японии в учениях ВС США под названием Resolute Force Pacific. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на официальное заявлении, опубликованное на сайте ведомства. В документе подчеркивается, что такие действия представляют угрозу безопасности России и могут вызвать соответствующие контрмеры. В МИД РФ указали, что командование Сил самообороны Японии намекало на то, что участие в учениях связано с активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности. Российская сторона охарактеризовала данную деятельность как безответственную и отметила, что она имеет все признаки подготовки к вооруженному конфликту. Учения Resolute Force Pacific 2025, которые стартовали в Индо-Тихоокеанском регионе, являются крупнейшими учениями по реагированию на чрезвычайные ситуации, когда-либо проводившимися ВВС США. В них принимают участие около 3,1 тысячи служащих и 50 самолетов Воздушных сил самообороны Японии. Учения продлятся до 4 августа и будут проходить в различных частях японского архипелага. Кроме того, 14 июля Австралия начала крупнейшие в своей истории международные военные учения Talisman Sabre 2025, в которых участвуют более 35 тысяч военнослужащих из 19 стран.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с участием Воздушных сил самообороны Японии в учениях ВС США под названием Resolute Force Pacific. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на официальное заявлении, опубликованное на сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что такие действия представляют угрозу безопасности России и могут вызвать соответствующие контрмеры.

В МИД РФ указали, что командование Сил самообороны Японии намекало на то, что участие в учениях связано с активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности. Российская сторона охарактеризовала данную деятельность как безответственную и отметила, что она имеет все признаки подготовки к вооруженному конфликту.

Учения Resolute Force Pacific 2025, которые стартовали в Индо-Тихоокеанском регионе, являются крупнейшими учениями по реагированию на чрезвычайные ситуации, когда-либо проводившимися ВВС США. В них принимают участие около 3,1 тысячи служащих и 50 самолетов Воздушных сил самообороны Японии. Учения продлятся до 4 августа и будут проходить в различных частях японского архипелага.

Кроме того, 14 июля Австралия начала крупнейшие в своей истории международные военные учения Talisman Sabre 2025, в которых участвуют более 35 тысяч военнослужащих из 19 стран.