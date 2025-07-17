Рязанку осудили за хищение бюджетных денег

Установлено, что в 2023 году жительница Спасского района воспользовалась правом тратить средства маткапитала на строительные материалы для ремонта жилья и купила в интернете фейковые чеки, которые затем предоставила в госорган. По ним женщине выплатили из регионального бюджета более 80 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, активно сотрудничала с правоохранительными органами.

Рязанку осудили за хищение бюджетных денег. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что в 2023 году жительница Спасского района воспользовалась правом тратить средства маткапитала на строительные материалы для ремонта жилья и купила в интернете фейковые чеки, которые затем предоставила в госорган. По ним женщине выплатили из регионального бюджета более 80 тысяч рублей.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, активно сотрудничала с правоохранительными органами.

Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб., а также возвращение похищенной суммы в качестве возмещения имущественного ущерба.