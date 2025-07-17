Представитель РПЦ рассказал об отношении церкви к татуировкам

По словам священника, в Ветхом Завете, в книге Левит, есть указание: «не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен». В Новом Завете прямого запрета на татуировки нет. Отец Феодорит напомнил слова апостола Павла: «все мне позволительно, но не все полезно». Церковь относится к татуировкам неодобрительно, так как считает, что человеческое тело создано Богом и не нуждается в изменениях. Однако иеромонах отметил, что некоторые православные, особенно те, кто живет среди мусульман, делают татуировки в виде креста на руке как символ веры.

Православная церковь не поддерживает татуировки, но и не запрещает их. Об этом рассказал иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в интервью «АиФ».

По словам священника, в Ветхом Завете, в книге Левит, есть указание: «не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен». В Новом Завете прямого запрета на татуировки нет. Отец Феодорит напомнил слова апостола Павла: «все мне позволительно, но не все полезно».

Церковь относится к татуировкам неодобрительно, так как считает, что человеческое тело создано Богом и не нуждается в изменениях. Однако иеромонах отметил, что некоторые православные, особенно те, кто живет среди мусульман, делают татуировки в виде креста на руке как символ веры.