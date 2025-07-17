Под Рязанью сбили человека
Под Рязанью сбили человека. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». По словам автора поста, авария произошла возле Семёно-Оленинском. Уточняется, что пострадавшего обнаружили неподвижно лежащим на асфальте. О его состоянии в данный момент ничего неизвестно. Остальных подробностей пока нет.
Под Рязанью сбили человека. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».
По словам автора поста, авария произошла возле спортивно-развлекательного комплекса «Семёно-Оленинский».
Уточняется, что пострадавшего обнаружили неподвижно лежащим на асфальте. О его состоянии в данный момент ничего неизвестно.
Остальных подробностей пока нет.
Фото: Топор. Рязань