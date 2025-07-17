На улице Бирюзова произошло возгорание мусорной свалки

На улице Бирюзова произошло возгорание мусорной свалки, которое привлекло внимание прохожих. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».Один из прохожих попытался самостоятельно погасить огонь. Однако спасатели прибыли быстро и успешно ликвидировали пламя. Местные жители выражают недовольство ситуацией с мусорными контейнерами, которые часто переполнены или становятся причиной возгораний. «Уже надоело, постоянно проблемы с этими помойками», — пишут подписчики в социальных сетях.