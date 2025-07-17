Два человека погибли в массовом ДТП под Рязанью

ДТП случилось ночью 16 июля на 264-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. Столкнулись четыре автомобиля: «ВАЗ-21099» под управлением 42-летнего жителя Шиловского района, LADA Priora под управлением 26-летнего жителя Саранска, Chevrolet под управлением 22-летнего жителя республики Мордовия и LADA Largus под управлением 37-летнего мужчины. Водители «ВАЗ-21099» и LADA Priora от полученных травм скончались на месте ДТП. Пассажирам тех же автомобилей в возрасте 38-ми и 39-ти лет потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Два человека погибли в массовом ДТП под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось ночью 16 июля на 264-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. Столкнулись четыре автомобиля: «ВАЗ-21099» под управлением 42-летнего жителя Шиловского района, LADA Priora под управлением 26-летнего жителя Саранска, Chevrolet под управлением 22-летнего жителя республики Мордовия и LADA Largus под управлением 37-летнего мужчины.

Водители «ВАЗ-21099» и LADA Priora от полученных травм скончались на месте ДТП. Пассажирам тех же автомобилей в возрасте 38-ми и 39-ти лет потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.