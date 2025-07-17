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Часть мигрантов в России освободят от сдачи теста по русскому языку
Речь идет о иностранцах, работающих в стране в рамках правительственной квоты. Кроме того, документ вносит и другие изменения в законодательство. Например, предлагается заверять электронной подписью сертификаты об успешном прохождении тестов при их внесении в специализированную информационную систему. Минобрнауки также будет включено в перечень госорганов, имеющих право использовать эту систему для подтверждения информации о выданных сертификатах.

На пленарном заседании Госдумы депутаты одобрили во втором чтении законопроект, исключающий необходимость прохождения теста на знание русского языка и истории России для мигрантов, работающих в стране в рамках правительственной квоты. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, документ вносит и другие изменения в законодательство. Например, предлагается заверять электронной подписью сертификаты об успешном прохождении тестов при их внесении в специализированную информационную систему. Минобрнауки также будет включено в перечень госорганов, имеющих право использовать эту систему для подтверждения информации о выданных сертификатах.

Правительство также предлагает увеличить срок, в течение которого мигранты должны предоставить сертификат о прохождении теста при получении разрешения на работу. Законопроект увеличивает этот срок с 30 до 90 дней, что, по мнению авторов, поможет обеспечить более постепенную и последовательную языковую адаптацию квалифицированных иностранных специалистов.