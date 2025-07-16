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Владимир Путин озвучил средний возраст первых родов у женщин
Владимир Путин озвучил, в каком возрасте россиянки впервые становятся матерями. Об этом сообщили на сайте ТАСС. В ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината президент России поделился статистикой. По его словам, средний возраст рождения первого ребенка составляет 28-29 лет. Путин отметил, что после появления первого малыша у женщин зачастую не хватает ни времени, ни сил для рождения второго или третьего ребенка.

Владимир Путин озвучил, в каком возрасте россиянки впервые становятся матерями. Об этом сообщили на сайте ТАСС.

В ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината президент России поделился статистикой. По его словам, средний возраст рождения первого ребенка составляет 28-29 лет.

Путин отметил, что после появления первого малыша у женщин зачастую не хватает ни времени, ни сил для рождения второго или третьего ребенка.

Фото: kremlin.ru