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В Рязани разработают схему ливневой канализации и модель системы водоотведения
Согласно документам, подрядчик должен провести инвентаризацию системы ливневой канализации Советского и Московского районов, оценить состояние и выявить бесхозные объекты. Кроме того, необходимо подготовить перечень предложений по развитию сети ливневой канализации на перспективу до 2035 года, разработать схему водоотведения сточных вод и электронную модель. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Работы выполнят до 31 ноября 2025 года.

На разработку схемы ливневой канализации и создание электронной модели системы водоотведения поверхностных сточных вод выделили 19 миллионов 324 тысячи 937 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен провести инвентаризацию системы ливневой канализации Советского и Московского районов, оценить состояние и выявить бесхозные объекты.

Кроме того, необходимо подготовить перечень предложений по развитию сети ливневой канализации на перспективу до 2035 года, разработать схему водоотведения сточных вод и электронную модель.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Работы выполнят до 31 ноября 2025 года.

Напомним, ранее на ремонт ливневки в Кальном выделили более 92 миллионов рублей.

Рязанцы часто жалуются на затопленные улицы города после дождей.