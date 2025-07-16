В Рязани объявили тендер на разработку проекта снегоплавильной установки

Согласно документам, установка сможет перерабатывать до двух тысяч кубометров снежных масс в сутки. Подрядчик должен предусмотреть трансформаторные подстанции, тепловые сети, сепараторы и дробилки для снега. На объекте появятся системы наблюдения за очередями автосамосвалов и аналитический контроль за соблюдением экологических стандартов. Также предусмотрено комплексное благоустройство территории с малыми архитектурными формами, ограждениями и шлагбаумами. Проект должен быть готов к 25 декабря 2025 года. Заказчик — управление капстроительства горадминистрации.

В Рязани объявили тендер на разработку проекта снегоплавильной установки в Борках между рекой Трубеж и Северной окружной. Начальная цена работ на сайте госзакупок — 12 миллионов 282 тысячи 827 рублей.

Согласно документам, установка сможет перерабатывать до двух тысяч кубометров снежных масс в сутки. Подрядчик должен предусмотреть трансформаторные подстанции, тепловые сети, сепараторы и дробилки для снега. На объекте появятся системы наблюдения за очередями автосамосвалов и аналитический контроль за соблюдением экологических стандартов.

На территории планируется построить площадки для разгрузки и временного хранения снега, разворотные площадки для техники, а также подземную снегоплавильную камеру из железобетона. В проекте укажут два подъездных пути — для въезда и выезда грузовиков.

Также предусмотрено комплексное благоустройство территории с малыми архитектурными формами, ограждениями и шлагбаумами.

Проект должен быть готов к 25 декабря 2025 года. Заказчик — управление капстроительства горадминистрации.

Напомним, на публичных слушаниях сообщалось, что станция по приему снега в Борках будет работать круглосуточно. Решение об изменениях в генплан Рязани вступило в силу.