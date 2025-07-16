Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
25°
Чтв, 17
25°
Птн, 18
26°
ЦБ USD 77.96 -0.41 16/07
ЦБ EUR 91.15 -0.62 16/07
Нал. USD 79.01 / 79.50 16/07 14:35
Нал. EUR 92.16 / 92.00 16/07 14:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
2 157
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
17 827
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
10 823
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани объявили тендер на разработку проекта снегоплавильной установки
Согласно документам, установка сможет перерабатывать до двух тысяч кубометров снежных масс в сутки. Подрядчик должен предусмотреть трансформаторные подстанции, тепловые сети, сепараторы и дробилки для снега. На объекте появятся системы наблюдения за очередями автосамосвалов и аналитический контроль за соблюдением экологических стандартов. Также предусмотрено комплексное благоустройство территории с малыми архитектурными формами, ограждениями и шлагбаумами. Проект должен быть готов к 25 декабря 2025 года. Заказчик — управление капстроительства горадминистрации.

В Рязани объявили тендер на разработку проекта снегоплавильной установки в Борках между рекой Трубеж и Северной окружной. Начальная цена работ на сайте госзакупок — 12 миллионов 282 тысячи 827 рублей.

Согласно документам, установка сможет перерабатывать до двух тысяч кубометров снежных масс в сутки. Подрядчик должен предусмотреть трансформаторные подстанции, тепловые сети, сепараторы и дробилки для снега. На объекте появятся системы наблюдения за очередями автосамосвалов и аналитический контроль за соблюдением экологических стандартов.

На территории планируется построить площадки для разгрузки и временного хранения снега, разворотные площадки для техники, а также подземную снегоплавильную камеру из железобетона. В проекте укажут два подъездных пути — для въезда и выезда грузовиков.

Также предусмотрено комплексное благоустройство территории с малыми архитектурными формами, ограждениями и шлагбаумами.

Проект должен быть готов к 25 декабря 2025 года. Заказчик — управление капстроительства горадминистрации.

Напомним, на публичных слушаниях сообщалось, что станция по приему снега в Борках будет работать круглосуточно. Решение об изменениях в генплан Рязани вступило в силу.