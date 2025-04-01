В генплан Рязани внесли изменения для строительства снегоплавильной установки

Согласно документу, зона пойменных ландшафтов Оки и Трубежа стала территорией для объектов инженерной застройки. Решение вступило в силу. Напомним, 20 февраля 2025 года в Рязани прошли публичные слушания о внесении изменений в генплан города. На участке размером два гектара в Борках у Портового проезда и Северной окружной дороги построят круглосуточный снегоплавильный пункт.