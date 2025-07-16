В России предложили предоставлять всем школьникам бесплатное горячее питание

Авторы инициативы считают, что это поможет детям отказаться от фастфуда, чипсов и энергетических напитков в пользу более полезной пищи. «Очень хорошо, что государство предоставляет сейчас ученикам начальной школы горячее питание. Теперь нужно распространить эту практику на учащихся средних и старших классов. Они также растут, проводят много времени в школе, допзанятиях, сильнее устают от сложной образовательной программы При этом далеко не у всех ребят есть деньги, чтобы купить в столовой полноценный обед», — отметил Леонид Слуцкий.

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение правительства законопроект о предоставлении бесплатного горячего питания всем школьникам. Об этом пишет URA.Ru.

Авторы инициативы считают, что это поможет детям отказаться от фастфуда, чипсов и энергетических напитков в пользу более полезной пищи.

«Очень хорошо, что государство предоставляет сейчас ученикам начальной школы горячее питание. Теперь нужно распространить эту практику на учащихся средних и старших классов. Они также растут, проводят много времени в школе, допзанятиях, сильнее устают от сложной образовательной программы При этом далеко не у всех ребят есть деньги, чтобы купить в столовой полноценный обед», — отметил Леонид Слуцкий.

Согласно законопроекту, дополнительные расходы на организацию горячего питания для учащихся 5-11 классов будут покрываться за счет федерального бюджета.