В центре Рязани открыли выставку-ярмарку с товарами из Сасова

Посетители могли попробовать калинники, пироги и пирожки, а также окрошку и квас — все это было представлено на стендах сасовских фермеров и кулинаров. Особой популярностью пользовалась дегустация на стенде из села Бастанова: там продавцы предлагали попробовать долму и плов, приготовленные по рецептам, передаваемым из поколения в поколение сасовских татар. Кроме гастрономии, гости ярмарки имели возможность погрузиться в историю округа.

На улице Почтовой в Рязани открыли выставку-ярмарку Сасовского муниципального округа. В среду, 16 июля, ее посетил губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель региональной облдумы Аркадий Фомин.

Посетители могли попробовать калинники, пироги и пирожки, а также окрошку и квас — все это было представлено на стендах сасовских фермеров и кулинаров. Особой популярностью пользовалась дегустация на стенде из села Бастанова: там продавцы предлагали попробовать долму и плов, приготовленные по рецептам, передаваемым из поколения в поколение сасовских татар.

На одном из стендов посетителям предлагали «легкий напиток для девушек» под названием Денисовка. Он оказался крепкой настойкой, которую принято закусывать малосольными огурцами.

Кроме гастрономии, гости ярмарки имели возможность погрузиться в историю округа. На стендах были размещены фотографии и экспонаты, рассказывающие о жизни композитора Александра Аверкина. Не осталась без внимания и промышленная сфера: участники могли ознакомиться с достижениями местных предприятий, среди которых выделялись сасовские фремеры, недавно начавшие выпускать томатный сок. Также на ярмарке представили туристическою продукцию округа: футболки, кепки, кружки с символикой Сасова и знаменитыми людьми края.

Губернатор Павел Малков пригласил рязанцев не только ознакомиться с гастрономическими традициями округа, но и погрузиться в его культуру и историю.

«Сасовский округ — один из лучших в нашем регионе по управлению, развитию и перспективам. Здесь активно развивается экономика, промышленность и сельское хозяйство. Особенно радует комплексное благоустройство — создаются современные общественные пространства для всех категорий граждан», — подчеркнул Павел Малков.