Рязанский перинатальный центр принял за сутки 26 пациенток, побив рекорд

В Перинатальном центре зафиксировано рекордное количество родов с момента его открытия в 2011 году. Об этом сообщили в группе ВКонтакте Рязанского областного перинатального центра. В течение суток 26 пациенток стали мамами, что стало максимальным показателем за всю историю работы учреждения. Из новоиспечённых родителей 16 встретили на свет мальчиков, а 10 — девочек. В настоящее время как новорожденные, так и их мамы находятся в стабильном состоянии и продолжают находиться под наблюдением врачей.

В Перинатальном центре зафиксировано рекордное количество родов с момента его открытия в 2011 году. Об этом сообщили в группе ВКонтакте Рязанского областного перинатального центра.

В течение суток 26 пациенток стали мамами, что составило максимальный показатель за всю историю работы учреждения.

Из новоиспечённых родителей 16 встретили на свет мальчиков, а 10 — девочек. В настоящее время как новорожденные, так и их мамы находятся в стабильном состоянии и продолжают находиться под наблюдением врачей.