В Рязани подростки избили несовершеннолетнюю девочку
Известно, что инцидент произошел 8 июля, вечером, на улице Островского. По данным ведомства, в отдел МВД России по Железнодорожному району поступило заявление об избиении от законного представителя пострадавшей. «Лица, причастные к совершению противоправного деяния, установлены», — отметили в пресс-службе. Проводится процессуальная проверка, добавили в УМВД. Будет дана оценка действиям лиц, причастных к избиению.
В Рязани подростки избили несовершеннолетнюю девочку. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что инцидент произошел 8 июля, вечером, на улице Островского.
По данным ведомства, в отдел МВД России по Железнодорожному району поступило заявление об избиении от законного представителя пострадавшей.
«Лица, причастные к совершению противоправного деяния, установлены», — отметили в пресс-службе.
Проводится процессуальная проверка, добавили в УМВД. Будет дана оценка действиям лиц, причастных к избиению.