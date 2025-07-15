В Рязани подростки избили несовершеннолетнюю девочку

Известно, что инцидент произошел 8 июля, вечером, на улице Островского. По данным ведомства, в отдел МВД России по Железнодорожному району поступило заявление об избиении от законного представителя пострадавшей. «Лица, причастные к совершению противоправного деяния, установлены», — отметили в пресс-службе. Проводится процессуальная проверка, добавили в УМВД. Будет дана оценка действиям лиц, причастных к избиению.