В России появится новый бренд китайских автомобилей
Речь идет о дочерней марке Aion. «Бренд Aion появится на российском рынке. Сейчас он выходит на рынки Европы», — сообщили в компании. Сроки поступления и модельный ряд не указываются.
В России появится новый бренд китайских автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей автоконцерна GAC.
Речь идет о дочерней марке Aion.
«Бренд Aion появится на российском рынке. Сейчас он выходит на рынки Европы», — сообщили в компании.
Сроки поступления и модельный ряд не указываются.
Фото: Aion.