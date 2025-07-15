Рязанке вернут похищенные мошенниками три миллиона рублей
Отмечается, что 74-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, и убедили перевести деньги на подконтрольные им счета. Установлено, что деньги поступили на счет жителя Смоленской области. Прокуратура предъявила иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд удовлетворил заявленные требования.
Рязанке вернут похищенные мошенниками три миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что 74-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, и убедили перевести деньги на подконтрольные им счета.
Установлено, что деньги поступили на счет жителя Смоленской области.
Прокуратура предъявила иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд удовлетворил заявленные требования.