Пассажиры рассказали о затопленной рязанской электричке

Фото сделано в транспорте с сообщением «Рязань — Сасово». На снимке видно текущие по полу ручьи. Напомним, рязанские улицы залило водой во время ливня. Из-за непогоды часть из них осталась без света.