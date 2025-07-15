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Пассажиры рассказали о затопленной рязанской электричке
Фото сделано в транспорте с сообщением «Рязань — Сасово». На снимке видно текущие по полу ручьи. Напомним, рязанские улицы залило водой во время ливня. Из-за непогоды часть из них осталась без света.

Пассажиры рассказали о затопленной рязанской электричке. Об этом во вторник, 15 июля, сообщает Telegram-канал «Рязань».

Фото сделано в транспорте с сообщением «Рязань — Сасово». На снимке видно текущие по полу ручьи.

Напомним, рязанские улицы залило водой во время ливня. Из-за непогоды часть из них осталась без света.