Пассажиры рассказали о затопленной рязанской электричке
Фото сделано в транспорте с сообщением «Рязань — Сасово». На снимке видно текущие по полу ручьи. Напомним, рязанские улицы залило водой во время ливня. Из-за непогоды часть из них осталась без света.
Пассажиры рассказали о затопленной рязанской электричке. Об этом во вторник, 15 июля, сообщает Telegram-канал «Рязань».
Фото сделано в транспорте с сообщением «Рязань — Сасово». На снимке видно текущие по полу ручьи.
Напомним, рязанские улицы залило водой во время ливня. Из-за непогоды часть из них осталась без света.