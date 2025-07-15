На Южной окружной в Рязани образовалась крупная пробка

«Рязанская окружная как всегда в топе пробок», — говорится в посте. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на обходе серьезно затруднено, однако дорожных происшествий не отмечено.