На Южной окружной в Рязани образовалась крупная пробка
«Рязанская окружная как всегда в топе пробок», — говорится в посте. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на обходе серьезно затруднено, однако дорожных происшествий не отмечено.
На Южной окружной в Рязани образовалась крупная пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
«Рязанская окружная как всегда в топе пробок», — говорится в посте.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на обходе серьезно затруднено, однако дорожных происшествий не отмечено.
Фото: группа «ПУВР» ВКонтакте.