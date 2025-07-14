В России хотят принудить операторов бесплатно фильтровать звонки

Нововведение направлено на защиту пользователей от мошеннических вызовов и сообщений. Предполагается, что операторы будут предоставлять бесплатный сервис для выявления подозрительных входящих. Контроль за соблюдением требований к этому сервису возложен на Роскомнадзор.