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Трамп угрожает России жесткими пошлинами из-за Украины
Президент США Дональд Трамп выразил крайнее недовольство действиями России и предупредил о возможности введения «очень жестких пошлин» в случае, если стороны не смогут достичь соглашения по Украине в течение ближайших 50 дней. Об этом пишет LIFE.ru со ссылкой на слова американского лидера в интервью со СМИ. Он подчеркнул важность достижения договоренности, отметив, что в противном случае Вашингтон примет меры. Трамп также заявил, что США продолжают оказывать экономическое и политическое давление как на Россию, так и на страны, которые продолжают торговать с ней, игнорируя санкции. Президент выразил надежду на «разум» российских властей, но отметил, что готов к жестким экономическим ответным мерам.

Президент США Дональд Трамп выразил крайнее недовольство действиями России и предупредил о возможности введения «очень жестких пошлин» в случае, если стороны не смогут достичь соглашения по Украине в течение ближайших 50 дней. Об этом пишет LIFE.ru со ссылкой на слова американского лидера в интервью со СМИ.

Он подчеркнул важность достижения договоренности, отметив, что в противном случае Вашингтон примет меры.

Трамп также заявил, что США продолжают оказывать экономическое и политическое давление как на Россию, так и на страны, которые продолжают торговать с ней, игнорируя санкции. Президент выразил надежду на «разум» российских властей, но отметил, что готов к жестким экономическим ответным мерам.

Фото: Ken Cedeno / Reuters