Рязанец, по вине которого в ДТП погиб пятилетний мальчик, обжаловал приговор

Константин Никулин, по вине которого в аварии погиб пятилетний мальчик, обжаловал приговор. Информация содержится в карточке дела на сайте Железнодорожного районного суда. Апелляцию на не вступивший в силу приговор подал представитель Константина Никулина. Напомним, смертельное ДТП произошло в сентябре 2024 года на Московском шоссе. Стало известно, что пьяный мужчина за рулем «Mazda CX-5» превысил установленный скоростной режим и въехал в другой автомобиль. В результате аварии пострадали три человека, среди которых был пятилетний мальчик. Он скончался в больнице. Суд признал Константина Никулина виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он должен выплатить потерпевшей стороне полтора миллиона рублей. Кроме того, Никулина лишили права управления автомобилем на 2,5 года.

Константин Никулин, по вине которого в аварии погиб пятилетний мальчик, обжаловал приговор. Информация содержится в карточке дела на сайте Железнодорожного районного суда.

Апелляцию на не вступивший в силу приговор подал представитель Константина Никулина.

Напомним, смертельное ДТП произошло в сентябре 2024 года на Московском шоссе. Стало известно, что пьяный мужчина за рулем «Mazda CX-5» превысил установленный скоростной режим и въехал в другой автомобиль. В результате аварии пострадали три человека, среди которых был пятилетний мальчик. Он скончался в больнице.

Суд признал Константина Никулина виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он должен выплатить потерпевшей стороне полтора миллиона рублей. Кроме того, Никулина лишили права управления автомобилем на 2,5 года.