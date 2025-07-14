Павел Малков: встречи с молодежью стали доброй традицией программы «ГЕРОИ62»

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о встрече участников кадровой программы «ГЕРОИ62» с воспитанниками Рязанского детского санатория имени Ленина. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Восемь ветеранов специальной военной операции — участников региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» провели в санатории урок мужества. Дети пообщались с героями СВО, задали им свои вопросы. Ребята интересовались, какие школьные предметы помогают стать героем, какие качества характера важны для защитника Отечества, что чувствуешь, отправляясь на боевое задание. «Такие встречи стали доброй традицией программы „ГЕРОИ62“. Восемь ветеранов ответили на вопросы ребят и поделились своими историями. Самый активный слушатель получил от героев настоящую боевую фуражку на память о встрече», — отметил Павел Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о встрече участников кадровой программы «ГЕРОИ62» с воспитанниками Рязанского детского санатория имени Ленина. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Восемь ветеранов специальной военной операции — участников региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» провели в санатории урок мужества. Дети пообщались с героями СВО, задали им свои вопросы. Ребята интересовались, какие школьные предметы помогают стать героем, какие качества характера важны для защитника Отечества, что чувствуешь, отправляясь на боевое задание.

«Такие встречи стали доброй традицией программы „ГЕРОИ62“. Восемь ветеранов ответили на вопросы ребят и поделились своими историями. Самый активный слушатель получил от героев настоящую боевую фуражку на память о встрече», — отметил Павел Малков.