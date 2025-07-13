В Рязанской области сгорел жилой дом

Информация о пожаре в селе Студенки Александро-Невского района поступила 12 июля в 13:58. В тушении участвовали 9 человек, 3 единицы техники. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом, хозяйственная постройка, сено в тюках. Общая площадь пожара составила 99 квадратных метров. Пострадавших нет.