В Рязани засняли драку с полуголым мужчиной

Инцидент произошел на улице Почтовой. На кадрах видно, что конфликт произошел между двумя неизвестными. Молодые люди наносили друг другу удары руками. В какой-то момент один из них схватил участника драки за ногу и хотел повалить на землю. Их пытались разнять прохожие.