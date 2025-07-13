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В Рязани засняли драку с полуголым мужчиной
Инцидент произошел на улице Почтовой. На кадрах видно, что конфликт произошел между двумя неизвестными. Молодые люди наносили друг другу удары руками. В какой-то момент один из них схватил участника драки за ногу и хотел повалить на землю. Их пытались разнять прохожие.

В Рязани засняли драку с мужчиной в одних шортах. Ролик опубликовали в соцсетях утром 13 июля.

Драку между двумя неизвестными засняли на улице Почтовой. На кадрах видно, что молодые люди наносили друг другу удары руками. В какой-то момент один из них схватил участника драки за ногу и хотел повалить на землю. Молодых людей пытались разнять прохожие.

Причина конфликта не указана.

Видео с места доступно по ссылке.

Фото и видео: Telegram-канал «Топор | Новости Рязани»