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В Рязани пьяный курсант разбил машину офицера академии ФСИН
Инцидент произошел 29 июня в 3:10 на Солотчинском шоссе около моста через Оку. 19-летний первокурсник в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость на Geely Tugella и столкнулся с грузовиком Howo под управлением 29-летнего жителя. По данным ГАИ, водитель легковой машины, у которого «были признаки алкогольного опьянения», обращался за медпомощью. Разбитая Geely Tugella принадлежала офицеру академии ФСИН. Выяснилось, что первокурсник, попавший в ДТП, выселился из общежития накануне аварии и отмечал это вместе с другими сокурсниками за городом. С ними в компании был командир их взвода, которому принадлежала машина.

В Рязани пьяный курсант разбил машину офицера академии ФСИН. Об этом стало известно РЗН. инфо.

Инцидент произошел 29 июня в 3:10 на Солотчинском шоссе около моста через Оку. 19-летний первокурсник в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость на Geely Tugella и столкнулся с грузовиком Howo под управлением 29-летнего жителя. По данным ГАИ, водитель легковой машины, у которого «были признаки алкогольного опьянения», обращался за медпомощью.

Разбитая Geely Tugella принадлежала офицеру академии ФСИН. Выяснилось, что первокурсник, попавший в ДТП, выселился из общежития накануне аварии и отмечал это вместе с другими сокурсниками за городом. С ними в компании был командир их взвода, которому принадлежала машина.

Как заявил РЗН. инфо офицер, ключи от машины он лично никому не передавал.

«Я был с ними [компанией студентов] за городом, но потом я уехал на такси в Рязань. Машину оставил, а ключи от нее взял с собой», — отметил собеседник.

По его словам, второй комплект ключей остался в салоне «китайской» машины, именно поэтому она смогла открыться сама, когда к ней подошел студент.

«О том, что машина завелась, я получил оповещение на сигнализацию уже в городе. Я начал сразу звонить, выяснять, что случилось. В итоге дозвонился до севшего за руль студента, просил его остановиться…», — заявил офицер.

В итоге пьяный водитель не справился с управлением и попал в аварию. После инцидента студента отчислили, а офицера уволили по статье.

«Мне заявили, что якобы я, как командир взвода, не смог проконтролировать, что пьяный курсант сел за руль. В итоге уволили через несколько дней после этих событий», — подчеркнул офицер.

Мужчина заявил, что готовит иск к отчисленному студенту по поводу разбитой машины, однако пытаться восстановиться в академии он не планирует.

«У меня нет на это ни времени, ни денег. Мне нужно срочно искать новую работу, чтобы прокормить семью», — заключил собеседник РЗН. инфо.

Он также отметил, что рассказанная им история — это не только его версия событий, но и официальная позиция следствия.