Рязанцы сообщили о мужчине, который приставал к девушкам на фестивале

По словам рязанцев, мужчина приставал к двум девушкам. «После чего был пойман на ужасном, непристойном действии. Он подстраивается к вам сзади и лезет своим телефоном к вам под юбки… Данным постом хочется обезопасить девушек», — говорится в сообщении.

Рязанцы сообщили о мужчине, который приставал к девушкам на фестивале «Малина» в селе Новоселки Рыбновского района. Пост об этом разместили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

По словам рязанцев, мужчина приставал к двум девушкам.

«После чего был пойман на ужасном, непристойном действии. Он подстраивается к вам сзади и лезет своим телефоном к вам под юбки… Данным постом хочется обезопасить девушек», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»