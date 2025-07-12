В Рязанской области произошло три лесных пожара за сутки

Как указано в сводке, лес трижды горел на территории региона в пятницу, 11 июля. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1,43 гектара. Всего с начала года в Рязанской области потушили 27 лесных пожаров. Их площадь — 125,69 гектара. Напомним, в Рязани и муниципалитетах области установили особый противопожарный режим.