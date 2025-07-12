Рязанцев предупредили о похолодании и дождях

По словам специалистов, жара отступит быстрее, чем ожидалось. Смена погодных условий начнется уже во второй половине дня субботы, 12 июля. В выходные в Рязанскую область придут фронтальные зоны южного циклона. Возможны грозы. Дожди ожидаются в понедельник. Как указали специалисты, температура воздуха «значимо снизится» к воскресенью. «Первые признаки смены погоды были хорошо видны уже вечером в пятницу, 11 июля — это перистые когтевидные облака, самый первый, самый ранний предвестник приближающейся фронтальной зоны. В общем, как и ожидалось ранее, период жаркой погоды не оказался бесконечно долгим (как в памятном 2010-м), а приближающиеся дожди (пусть и не такие обильные, как в конце июня), не дадут начаться засухе», — заключили специалисты.