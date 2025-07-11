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29 июня 18:55
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РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
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Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
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Россиянам рассказали, что пик жары в Центральной России скоро пройдет
В ближайшие дни Центральная Россия пройдет экватор лета, который ознаменует собой пик высоких температур. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. С каждым днем Солнце будет удаляться от точки летнего солнцестояния к осеннему равноденствию, что приведет к уменьшению светового дня. В течение следующей недели продолжительность дня сократится на 13-15 минут, а до конца июля — более чем на час. Тишковец отметил, что хотя сезон лета продолжится и москвичи еще смогут наслаждаться умеренным теплом и солнечными днями, «экватор» лета с самыми высокими температурами воздуха, традиционно приходящимися на конец июля, будет пройден в эти дни. По его словам, лето начнет медленно угасать.

В ближайшие дни Центральная Россия пройдет экватор лета, который ознаменует собой пик высоких температур. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

С каждым днем Солнце будет удаляться от точки летнего солнцестояния к осеннему равноденствию, что приведет к уменьшению светового дня. В течение следующей недели продолжительность дня сократится на 13-15 минут, а до конца июля — более чем на час.

Тишковец отметил, что хотя сезон лета продолжится и москвичи еще смогут наслаждаться умеренным теплом и солнечными днями, «экватор» лета с самыми высокими температурами воздуха, традиционно приходящимися на конец июля, будет пройден в эти дни. По его словам, лето начнет медленно угасать.