Россиянам рассказали, что пик жары в Центральной России скоро пройдет

В ближайшие дни Центральная Россия пройдет экватор лета, который ознаменует собой пик высоких температур. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. С каждым днем Солнце будет удаляться от точки летнего солнцестояния к осеннему равноденствию, что приведет к уменьшению светового дня. В течение следующей недели продолжительность дня сократится на 13-15 минут, а до конца июля — более чем на час. Тишковец отметил, что хотя сезон лета продолжится и москвичи еще смогут наслаждаться умеренным теплом и солнечными днями, «экватор» лета с самыми высокими температурами воздуха, традиционно приходящимися на конец июля, будет пройден в эти дни. По его словам, лето начнет медленно угасать.

В ближайшие дни Центральная Россия пройдет экватор лета, который ознаменует собой пик высоких температур. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

С каждым днем Солнце будет удаляться от точки летнего солнцестояния к осеннему равноденствию, что приведет к уменьшению светового дня. В течение следующей недели продолжительность дня сократится на 13-15 минут, а до конца июля — более чем на час.

Тишковец отметил, что хотя сезон лета продолжится и москвичи еще смогут наслаждаться умеренным теплом и солнечными днями, «экватор» лета с самыми высокими температурами воздуха, традиционно приходящимися на конец июля, будет пройден в эти дни. По его словам, лето начнет медленно угасать.