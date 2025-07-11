В Рязани температура воздуха достигла +40 градусов
По словам рязанцев, высокую температуру воздуха зафиксировали в городе в пятницу, 11 июля, в 16:51. Датчик на приборной панели в машине показал +40 градусов.
В Рязани температура воздуха достигла +40 градусов. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
По словам рязанцев, высокую температуру воздуха зафиксировали в городе в пятницу, 11 июля, в 16:51. Датчик на приборной панели в машине показал +40 градусов.
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