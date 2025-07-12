Появилось новое видео с моментом серьезного ДТП под Рязанью

Авария случилась в пятницу, 11 июля. На кадрах видно, как грузовик «Шахман» врезается в «Датсун», после чего иномарка разворачивается и выезжает на встречную полосу. Затем легковушка сталкивается с «Фольксвагеном» и переворачивается. Напомним, в ДТП пострадали двое водителей легковушек.

Появилось новое видео с моментом серьезного ДТП под Рязанью. Кадры опубликовали в соцсетях.

Авария случилась в пятницу, 11 июля, на мосту через Оку. На кадрах видно, как грузовик «Шахман» врезается в «Датсун», после чего иномарка разворачивается и выезжает на встречную полосу. Затем легковушка сталкивается с «Фольксвагеном» и переворачивается.

Напомним, в ДТП пострадали двое водителей легковушек. Момент аварии с другого ракурса можно посмотреть по ссылке.

Видео: Светлана Опимах