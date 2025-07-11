В полиции сообщили подробности аварии с перевернувшейся легковушкой под Рязанью

По предварительной информации, 40-летний житель Спасского района на грузовике «Шахман» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Датсун». Вследствие чего иномарка врезалась в «Фольксваген Поло». В результате происшествия водитель автомобиля «Датсун» и водитель автомобиля «Фольксваген Поло» с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.