ДТП с перевернувшейся легковушкой под Рязанью попало на видео

Авария случилась в пятницу, 11 июля, на мосту через Оку. На кадрах видно, как грузовик «Шахман» сталкивается с автомобилем «Датсун», после чего иномарка врезается в «Фольксваген Поло» и переворачивается. Ранее в ГАИ сообщали, в результате аварии водители легковушек пострадали.