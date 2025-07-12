Опубликован прогноз погоды на 13 июля в Рязанской области

В области ожидается переменная облачность. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь, гроза. Ветер будет восточной четверти, 4-9 м/с. При грозе ожидаются порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью составит — +17…+22°С. Днем будет жара, местами сильная. Столбики термометров покажут отметки +30…+35°С. Ранее рязанцев предупредили о похолодании и дождях. Позже в Рязанской области объявили штормовое предупреждение.