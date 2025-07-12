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Опубликован прогноз погоды на 13 июля в Рязанской области
В области ожидается переменная облачность. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь, гроза. Ветер будет восточной четверти, 4-9 м/с. При грозе ожидаются порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью составит — +17…+22°С. Днем будет жара, местами сильная. Столбики термометров покажут отметки +30…+35°С. Ранее рязанцев предупредили о похолодании и дождях. Позже в Рязанской области объявили штормовое предупреждение.

Опубликован прогноз погоды на 13 июля в Рязанской области. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В области ожидается переменная облачность. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу.

Ветер будет восточной четверти, 4-9 м/с. При грозе ожидаются порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит — +17…+22°С. Днем будет жара, местами сильная. Столбики термометров покажут отметки +30…+35°С.

Ранее рязанцев предупредили о похолодании и дождях. Позже в Рязанской области объявили штормовое предупреждение.