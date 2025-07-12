В Рязанской области объявлено штормовое предупреждение

В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, ливень, град. Также прогнозируют шквалистое усиление ветра порывами 13-18 м/с. Напомним, рязанцев предупредили о похолодании и дождях. Кроме того, в МЧС сообщали, что 13 июля на территории региона местами сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 35 °C и выше.