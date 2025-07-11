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В Крыму пять молодых девушек погибли в ДТП

В Крыму в аварии погибли пять молодых девушек. Об этом сообщается в телеграм-канале «112».

ДТП случилось на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, где столкнулись микроавтобус «Мерседес» и легковой автомобиль ВАЗ. В результате столкновения микроавтобус перевернулся, а легковушка была смята до неузнаваемости.

На месте происшествия погибли четыре девушки, среди которых была несовершеннолетняя. Пятую жертву, 18-летнюю автоледи, с тяжелыми травмами доставили в больницу Севастополя, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась. Водителю микроавтобуса была оказана помощь на месте.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следователи, которые выясняют причины аварии.

Уточняется, что ДТП произошло в светлое время суток на сухой и ровной дороге. Причины происшествия выясняются.

Фото: тг-канал «112»