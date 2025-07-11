Рязанцам напомнили о штрафах за нарушение особого противопожарного режима

Отмечается, что запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются: на граждан — от 10 000 до 20 000 рублей; на должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица — от 60 000 до 80 000 рублей; на юрлиц — от 400 000 до 800 000 рублей. Напомним, в Рязани и муниципалитетах области установили особый противопожарный режим.