Россиян обманывают с помощью новой схемы мошенничества с дивидендами

В России появилась новая мошенническая схема, нацеленная на доверчивых граждан, особенно тех, кто родился в СССР. Злоумышленники представляются сотрудниками компании «ГазИнвест» и обещают щедрые дивиденды от продажи природных ресурсов. Об этом сообщает «Газета.ru» с ссылкой на издание «Известия». Мошенники звонят жертвам и предлагают им оставить свои ФИО и контактные данные на фейковых сайтах. После этого с потенциальной жертвой связываются вновь, убеждая ее инвестировать средства в обещанные дивиденды. В результате доверчивые граждане переводят свои деньги злоумышленникам. Кроме того, в пресс-службе банка ВТБ сообщили о новой схеме обмана, в рамках которой мошенники заставляют россиян оставлять свои накопления в почтовых ящиках, что также вызывает серьезные опасения.

В России появилась новая мошенническая схема, нацеленная на доверчивых граждан, особенно тех, кто родился в СССР. Злоумышленники представляются сотрудниками компании «ГазИнвест» и обещают щедрые дивиденды от продажи природных ресурсов. Об этом сообщает «Газета.ru» с ссылкой на издание «Известия».

Мошенники звонят жертвам и предлагают им оставить свои ФИО и контактные данные на фейковых сайтах. После этого с потенциальной жертвой связываются вновь, убеждая ее инвестировать средства в обещанные дивиденды. В результате доверчивые граждане переводят свои деньги злоумышленникам.

Кроме того, в пресс-службе банка ВТБ сообщили о новой схеме обмана, в рамках которой мошенники заставляют россиян оставлять свои накопления в почтовых ящиках, что также вызывает серьезные опасения.