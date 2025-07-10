Рязанцы пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах

По словам местных жителей, в некоторых автобусах не работают кондиционеры. «Вынуждена ездить на 17 автобусе. Ни разу не встретила работающего кондиционера в транспорте. Вроде недавно чинили, в чем проблема опять? Детям и пожилым людям становится плохо, особенно в час-пик», — подписала рязанка.