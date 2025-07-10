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Здание Дворца торжеств в Рязани отремонтируют за 15 миллионов рублей
Подрядчик отремонтирует входы в здание, металлические ограждения, обновит покрытие полов, брусчатку на тротуарах, установит гранитные плиты. Кроме того, необходимо покрасить фасады и заменить архитектурную художественную подсветку здания. Ремонт завершат до 30 ноября 2026 года. Заказчиком выступило ГКУ РО «Имущественный комплекс Рязанской области».

На выполнение капитального ремонта Дворца торжеств на Московском шоссе выделили 15 миллионов 321 тысячу 530 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчик отремонтирует входы в здание, металлические ограждения, обновит покрытие полов, брусчатку на тротуарах, установит гранитные плиты. Кроме того, необходимо покрасить фасады и заменить архитектурную художественную подсветку здания.

Ремонт завершат до 30 ноября 2026 года.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Имущественный комплекс Рязанской области».

Напомним, ранее здание Дворца торжеств начало разрушаться, а центральный и боковой входы закрыли сигнальными лентами. В 2022 году начали говорить о необходимости проведения ремонта.