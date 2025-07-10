Здание Дворца торжеств в Рязани отремонтируют за 15 миллионов рублей

Подрядчик отремонтирует входы в здание, металлические ограждения, обновит покрытие полов, брусчатку на тротуарах, установит гранитные плиты. Кроме того, необходимо покрасить фасады и заменить архитектурную художественную подсветку здания. Ремонт завершат до 30 ноября 2026 года. Заказчиком выступило ГКУ РО «Имущественный комплекс Рязанской области».