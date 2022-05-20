В Рязани планируют отремонтировать здание Дворца торжеств

Руководитель Г. У. ЗАГС Елена Васильевна подчеркнула, что вопрос находится на контроле у министерства строительного комплекса.

В Рязани планируют отремонтировать Дворец торжеств. Об этом стало известно во время публичного отчета 19 мая.

Пользователи социальной сети пожаловались, что ЗАГС хоть и новый, но «фасад здания облупился и лестница ржавая».

Руководитель регионального управления ЗАГС Елена Васильева подчеркнула, что вопрос находится на контроле у министерства строительного комплекса. «Мы обеспокоены этой темой. Ждем начала ремонт со дня на день», — пояснила она.

Напомним, здание Дворца торжеств открыли в 2019 году.