В Кораблинском районе возбудили уголовное дело из-за 36-летнего грабителя

В прокуратуре Кораблинского района утвердили обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в грабеже по части 1 статьи 161 УК РФ. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. По данным следствия, инцидент произошел в мае 2025 года, когда обвиняемый находился в торговом зале одного из сетевых магазинов. Мужчина похитил алкогольные напитки и продукты питания на сумму более 2500 рублей. Несмотря на неоднократные требования сотрудников магазина оплатить товары, он покинул место преступления с похищенным, скрывшись от правоохранительных органов. Уголовное дело теперь направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

В прокуратуре Кораблинского района утвердили обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в грабеже по части 1 статьи 161 УК РФ. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. По данным следствия, инцидент произошел в мае 2025 года, когда обвиняемый находился в торговом зале одного из сетевых магазинов. Мужчина похитил алкогольные напитки и продукты питания на сумму более 2500 рублей. Несмотря на неоднократные требования сотрудников магазина оплатить товары, он покинул место преступления с похищенным, скрывшись от правоохранительных органов.

Уголовное дело теперь направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.