Состояние пляжа в Солотче вызвало недовольство отдыхающих

Пляж у Лысой горы в Солотче вызвал возмущение у местных жителей. Об этом сообщает «Неформальный Малков» во ВКонтакте. По словам очевидцев, мусорные баки переполнены, и отходы вываливаются на землю. На пляже отсутствуют лавочки, где можно было бы удобно разместить вещи или просто отдохнуть. Как пишет автор поста, странный навес, который должен был защитить от солнца, окружен тремя мусорными бочками, а раздевалка, сделанная из старых плит, собирает большие очереди. Не меньшее возмущение вызвал плакат с «Правилами поведения на пляже», который просто лежит на песке, поддерживая раздевалки. Уточняется, что в прошлом году на пляже были установлены лавочки и зонтики с крючками для одежды, однако в этом сезоне ситуация резко ухудшилась — остался «один мусор».

Пляж у Лысой горы в Солотче вызвал возмущение у местных жителей. Об этом сообщает «Неформальный Малков» во ВКонтакте.

По словам очевидцев, мусорные баки переполнены, и отходы вываливаются на землю. На пляже отсутствуют лавочки, где можно было бы удобно разместить вещи или просто отдохнуть.

Как пишет автор поста, странный навес, который должен был защитить от солнца, окружен тремя мусорными бочками, а раздевалка, сделанная из старых плит, собирает большие очереди.

Не меньшее возмущение вызвал плакат с «Правилами поведения на пляже», который просто лежит на песке, поддерживая раздевалки.

Уточняется, что в прошлом году на пляже были установлены лавочки и зонтики с крючками для одежды, однако в этом сезоне ситуация резко ухудшилась — остался «один мусор».

Фото: Неформальный Малков